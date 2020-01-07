Религия
РБКПутин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал всем отмечающим этот праздник здоровья и благополучия.
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с чего всё началось
В тексте поздравления, опубликованном пресс-службой Кремля, подчеркивается, что в эти светлые дни "миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем".РИА Новости01:19
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Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.
Технологии
Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Технологии
Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена» с Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Экономика
Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»
Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Армия и оружие
Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
Футбол
Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Здоровье
Эндокринолог рассказал, что можно съесть диабетикам в Рождество
Эндокринолог рассказал, что можно съесть диабетикам в Рождество и оливье, и кутью, и сырные закуски.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Политика
Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции
В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.
Кино
Брэд Питт получил «Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино
Ранее стало известно, что Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий» за работу над своей последней культовой лентой.
Теннис
Медведев вывел Россию в плей-офф ATP Cup
Во втором матче встретились Даниил Медведев и Каспер Рууд.
Общество
В Россию пришла аномально теплая погода
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
Политика
США не дали визу главе МИД Ирана
Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Общество
Суд по делу Вайнштейна: обвиняемый пришел с ходунками
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Армия и оружие
Германия выводит своих военных из Ирака
Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Армия и оружие
Как война Ирана с США отразится на странах Закавказья — эксперт
В ближайшие недели или, может, месяцы Иран либо напрямую — собственными силами, либо опосредованно — через шиитские военизированные группировки и ячейки в Ираке, Ливане, Сирии, Бахрейне, на Аравийском полуострове и в других местах — нанесет болезненный ответный удар или даже серию ударов по американцам и их интересам.