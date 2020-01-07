Религия

РБКРБКПутин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал всем отмечающим этот праздник здоровья и благополучия.
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Путин поздравил верующих с Рождеством

Вести.Ru02:00

Путин пожелал всем празднующим Рождество здоровья и благополучия

Невские Новости01:29

Путин поздравил россиян с Рождеством

Телеканал 360°01:40

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

РБК01:34

Путин поздравил православных с Рождеством

RT на русском01:20

Путин поздравил россиян с Рождеством

ТАСС01:15

Путин поздравил россиян с Рождеством

Газета.Ru01:48
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Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Взгляд.ру вчера в 15:42
Религия

Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 17:10
Спорт

Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
RT на русском 05 января в 09:52
Экономика

PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
РБК 01:00
Происшествия

В Уфе мужчину в наушниках насмерть сбили две машины

Житель Уфы в наушниках переходил дорогу в неположенном месте, в результате его сбили сразу два автомобиля.
Аргументы и Факты вчера в 14:16
Гаджеты

Lenovo презентовала первый в мире складной планшет ThinkPad X1 Fold

Дни24 01:57
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

РБК вчера в 22:17
Политика

Российский ракетный крейсер не вписался в турецкий пирс

Об инциденте сообщил турецкий государственный канал TRT, причем первоначальная информация была противоречива — речь шла о том, что российский корабль едва не протаранил пирс.
Популярная механика вчера в 23:45
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии.
ТАСС 01:35
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Футбол

Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Саратов 24 вчера в 07:12
Гаджеты

Функциональность смартфонов Xiaomi уменьшится из-за обновления MIUI

Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.
Красная весна 04 января в 05:22
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия вчера в 14:39
Автоспорт

Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
РИА Новости вчера в 07:06
Кино

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney.
Газета.Ru вчера в 23:49
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H перешагнут планку в 5 ГГц

Флагманские модели семейства получат по восемь ядер с поддержкой Hyper-threading, а частота процессоров серии Core i9 перешагнёт за рубеж 5 ГГц.
3DNews вчера в 03:58
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Происшествия

В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
Российская газета вчера в 07:28
Политика

В Киеве полицейские задержали националистов, пытавшихся сорвать лекцию российского блогера

Украина.ру 01:49
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Армия и оружие

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Известия вчера в 20:57
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 05 января в 02:23
Армия и оружие

Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости вчера в 16:32
Экономика

Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику

Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Газета.Ru 04 января в 13:29
Общество

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Коммерсантъ вчера в 18:51
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru 05 января в 18:46
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