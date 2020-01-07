с чего всё началось

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — сказал Президент России. Глава государства встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.

Политика Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.

Политика Политологи оценили признание Ираном военных США террористами Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.

Политика Украине усложнят правила въезда в страны Европы Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Общество В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.

Финансы Эксперты рассказали об инфляции и ставке ЦБ в 2020 году Возможный рост инфляции во второй половине 2020 года аналитики связывают с ростом цен на нефть, отложенным эффектом от повышения НДС и увеличением бюджетных расходов в конце 2019-го, ростом тарифов на электроэнергию.

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Игры Sony показала логотип PlayStation 5 Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.

Происшествия В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.

Общество Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.