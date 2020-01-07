Религия

Татар-информТатар-информВладимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — сказал Президент России. Глава государства встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Читать в источнике
Комментировать160
с чего всё началось
В тексте поздравления
, опубликованном пресс-службой Кремля, подчеркивается, что в эти светлые дни "миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем".
РИА Новости01:19

Подробнее о событии

Путин поздравил россиян с Рождеством

РИА Новости02:26

Путин поздравил россиян с Рождеством

Газета.Ru01:48

Путин поздравил россиян с Рождеством

ТАСС01:15

Путин поздравил россиян с Рождеством

Телеканал 360°01:40

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

РБК01:34

Путин поздравил православных с Рождеством

RT на русском01:20

Путин поздравил россиян с Рождеством

Life.ru01:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Известия 03:10
Политика

Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

Известия 07:38
Армия и оружие

Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота

Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
News.ru 04 января в 07:40
Кино

Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Псковское агентство информации 04:43
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
RT на русском вчера в 22:44
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru 05 января в 18:46
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Политика

Политологи оценили признание Ираном военных США террористами

Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Журналистская правда 07:10
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Автоспорт

У экипажа Сотникова возникли проблемы на третьем этапе ралли «Дакар»

Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.
REGNUM 06:03
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
РИА Новости 07:03
Хоккей

Молодежная сборная России уступила канадцам в финале МЧМ по хоккею

Красная весна 05 января в 23:35
Гаджеты

Представлен объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S

iXBT.com 04:06
Финансы

Эксперты рассказали об инфляции и ставке ЦБ в 2020 году

Возможный рост инфляции во второй половине 2020 года аналитики связывают с ростом цен на нефть, отложенным эффектом от повышения НДС и увеличением бюджетных расходов в конце 2019-го, ростом тарифов на электроэнергию.
Профиль вчера в 03:44
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 05:16
Наука

Ученые в мозге человека обнаружили неизвестный тип сигнала

МедиаПоток 02:29
Игры

Sony показала логотип PlayStation 5

Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
CyberSport.ru 01:50
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Происшествия

В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Lenta.ru 06:26
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Общество

Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Известия 05:37
Общество

Сеть популярных магазинов предупредила петербуржцев о мошенниках

В пресс-службе сети магазинов «Вкусвилл» предупреждают своих клиентов о новом способе мошенничества, с помощью которого злоумышленники крадут личные данные доверчивых покупателей.
Петербургский дневник 07:45
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Футбол

Точилин после праздников обсудит с Ротенбергом свое будущее в ФК «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что после новогодних праздников обсудит с президентом клуба Борисом Ротенбергом свое будущее в команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:49
Космос

Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб

Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Известия 07:52
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

Жительница Омска умерла, катаясь с горки на тюбинге

Женщина съезжала на тюбинге с одной из горок в Омске и врезалась в бетонный столб.
Телеканал 360° вчера в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное