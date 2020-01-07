Религия
Татар-информВладимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — сказал Президент России. Глава государства встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
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с чего всё началось
В тексте поздравления, опубликованном пресс-службой Кремля, подчеркивается, что в эти светлые дни "миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем".РИА Новости01:19
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Политика
В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Кино
Был определен самый кассовый мультфильм в истории
Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Политика
Политологи оценили признание Ираном военных США террористами
Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Автоспорт
У экипажа Сотникова возникли проблемы на третьем этапе ралли «Дакар»
Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
Хоккей
Молодежная сборная России уступила канадцам в финале МЧМ по хоккею
Гаджеты
Представлен объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S
Финансы
Эксперты рассказали об инфляции и ставке ЦБ в 2020 году
Возможный рост инфляции во второй половине 2020 года аналитики связывают с ростом цен на нефть, отложенным эффектом от повышения НДС и увеличением бюджетных расходов в конце 2019-го, ростом тарифов на электроэнергию.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Наука
Ученые в мозге человека обнаружили неизвестный тип сигнала
Игры
Sony показала логотип PlayStation 5
Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Общество
Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Общество
Сеть популярных магазинов предупредила петербуржцев о мошенниках
В пресс-службе сети магазинов «Вкусвилл» предупреждают своих клиентов о новом способе мошенничества, с помощью которого злоумышленники крадут личные данные доверчивых покупателей.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Футбол
Точилин после праздников обсудит с Ротенбергом свое будущее в ФК «Сочи»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что после новогодних праздников обсудит с президентом клуба Борисом Ротенбергом свое будущее в команде.
Космос
Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб
Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Жительница Омска умерла, катаясь с горки на тюбинге
Женщина съезжала на тюбинге с одной из горок в Омске и врезалась в бетонный столб.