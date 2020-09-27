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Путин поздравил работников с 75-летием атомной промышленности

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности страны с их профессиональным праздником. Глава государства напомнил, что отрасль в 2020 году отмечает 75-летний юбилей.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Путин рассказал об атомном потенциале России

Lenta.ru23:36
ТАСС

Путин: атомная промышленность обеспечивает четкое энергоснабжение РФ в условиях пандемии

ТАСС20:05
Вести.Ru

Владимир Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Вести.Ru21:23
Российская газета

Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

Российская газета20:14
РБК

Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником

РБК22:00
RT на русском

Путин: Россия будет укреплять атомную отрасль

RT на русском19:49
РИА Новости

Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

РИА Новости19:37

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RT на русском21:55
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

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Российская газета00:16
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