Пушков прокомментировал ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

В ответ президент Беларуси назвал французского коллегу "незрелым политиком", добавив, что следуя собственной логике Макрон, должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".