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Известия

Путин поздравил работников с 75-летием атомной промышленности

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности страны с их профессиональным праздником. Глава государства напомнил, что отрасль в 2020 году отмечает 75-летний юбилей.В источнике
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Вести.Ru

Владимир Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Вести.Ru21:23
Российская газета

Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

Российская газета20:14
ТАСС

Путин: атомная промышленность обеспечивает четкое энергоснабжение РФ в условиях пандемии

ТАСС20:05
RT на русском

Путин: Россия будет укреплять атомную отрасль

RT на русском19:49
РБК

Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником

РБК22:00
РИА Новости

Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

РИА Новости19:37
РЕН ТВ

Путин отметил вклад специалистов в укрепление ядерного щита России

РЕН ТВ17:03

Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе минздрава.
РИА Новости23:32
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Власти Москвы расширили список людей, кому рекомендована самоизоляция

Беременным и москвичам с болезнями иммунной, мочеполовой, костно-мышечной и эндокринной системы рекомендовано соблюдать самоизоляцию, сообщил департамент здравоохранения столицы.
Коммерсантъ25 сентября в 09:28
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Пушков прокомментировал ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

В ответ президент Беларуси назвал французского коллегу "незрелым политиком", добавив, что следуя собственной логике Макрон, должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".
Российская газета00:04
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Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
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К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Известия19:30