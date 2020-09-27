Путин поздравил работников с 75-летием атомной промышленности
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Путин поздравил работников с 75-летием атомной промышленности
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности страны с их профессиональным праздником. Глава государства напомнил, что отрасль в 2020 году отмечает 75-летний юбилей.В источнике
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Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли
Российская газета20:14