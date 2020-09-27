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Известия
Известия

Путин поздравил работников с 75-летием атомной промышленности

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности страны с их профессиональным праздником. Глава государства напомнил, что отрасль в 2020 году отмечает 75-летний юбилей.В источнике
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РБК

Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником

РБК22:00
РИА Новости

Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

РИА Новости19:37
ТАСС

Путин: атомная промышленность обеспечивает четкое энергоснабжение РФ в условиях пандемии

ТАСС20:05
RT на русском

Путин: Россия будет укреплять атомную отрасль

RT на русском19:49
Вести.Ru

Владимир Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Вести.Ru21:23
Российская газета

Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли

Российская газета20:14
РЕН ТВ

Путин отметил вклад специалистов в укрепление ядерного щита России

РЕН ТВ17:03

Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости20:25
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В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.
RT на русском21:55
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ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"вчера в 06:46
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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