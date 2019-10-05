с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил учителей и директоров школ с профессиональным праздником – Днем учителя. Глава государства отметил, что от самоотдачи и профессионализма педагогов зависит, сможет ли отечественное образование оставаться одним из лучших в мире.

Шоу-бизнес Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.

Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.

Футбол «Спартак» обретет тренера в понедельник Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".

Шоу-бизнес Оказавшаяся в центре скандала актриса Бочкарева процитировала Чаадаева Публикация была сделана на фоне скандала с наркотиками, в центре которого оказалась артистка.

Политика Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.

Политика Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Политика Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.

Политика Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера» Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.

Наука В России разработают судно для подъема затонувших кораблей Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.

Футбол Представлен детальный проект мемориала Черенкова Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.