Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, назвав "большим событием и большой радостью" возвращение системы образования к обычной работе. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

С чего начинается урок

Российская газета11:01
Известия

Путин заявил о возвращении образовательной системы к привычной работе

Известия05:30
РИА Новости

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

РИА Новости05:25
RT на русском

Путин призвал учащихся соблюдать сохраняющиеся ограничения

RT на русском05:20
Газета.Ru

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Газета.Ru05:17
Lenta.ru

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Lenta.ru05:09
ТАСС

Путин назвал большим событием возвращение системы образования к привычной работе

ТАСС05:08

MediaTek представила мощный игровой чипсет Helio G95

Более года назад MediaTek анонсировала свои игровые чипсеты серии G90 с G90 и G90T, а теперь компания представляет новый топ-дог линейки под названием G95 - разогнанную версию G90T с улучшенной на 5% производительностью графического процессора.
NewInform06:29

В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект о магазинах мобильных приложений, согласно которому владелец или правообладатель ОС не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса.
Газета.Ru06:35
3

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру10:59