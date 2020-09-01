Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний
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Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, назвав "большим событием и большой радостью" возвращение системы образования к обычной работе. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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