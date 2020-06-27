Никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической она бы поначалу не казалась.

Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям. Соответствующее обращение главы государства опубликовано в субботу, 27 июня, на сайте Кремля.

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. 4,3K

Политика Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Московской области, об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК. 7

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 50

Политика Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло» «Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Политика Трамп подписал указ о защите памятников в США Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм. 16

Общество Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 65

Армия и оружие Россия перебросила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С» Дира отметил, что рассматриваемые самолеты перевозили сирийских наемников и произведенную в России систему противовоздушной обороны "Панцирь", а также оружие и боеприпасы. 3

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 2,9K

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Игры Известный инсайдер расстроил поклонников серии видеоигр Mass Effect Вашингтон, 27 июня 2020, 06:17 — REGNUM Инсайдер, известный в Twitter под ником Shinobi602 опроверг недавно появившиеся в сети слухи, касающиеся ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) трилогии видеоигр Mass Effect.

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Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.