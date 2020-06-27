Общество
ИзвестияПутин поздравил выпускников российских школ и вузов
Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям. Соответствующее обращение главы государства опубликовано в субботу, 27 июня, на сайте Кремля.
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Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Российская газета вчера в 09:53
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию
Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Московской области, об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
РБК 05:27
Наука
Авторадар научился видеть скрытые за углом препятствия
Создан радар для автомобилей, обнаруживающий присутствие людей за углом здания, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:05
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»
«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
RT на русском 05:06
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
РИА Новости вчера в 23:21
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.
RT на русском вчера в 18:07
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Игры
Компания Square Enix анонсирует свои игры в июле и августе
Vprognoze.ru 04:05
Армия и оружие
Россия перебросила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»
Дира отметил, что рассматриваемые самолеты перевозили сирийских наемников и произведенную в России систему противовоздушной обороны "Панцирь", а также оружие и боеприпасы.
Avia.pro вчера в 23:29
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Общество
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может мгновенно уничтожить коронавирус нового типа.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Игры
Известный инсайдер расстроил поклонников серии видеоигр Mass Effect
Вашингтон, 27 июня 2020, 06:17 — REGNUM Инсайдер, известный в Twitter под ником Shinobi602 опроверг недавно появившиеся в сети слухи, касающиеся ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) трилогии видеоигр Mass Effect.
REGNUM вчера в 23:17
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
РИА Новости 05:20
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19