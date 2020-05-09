От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех — это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Духовно-нравственное значение Победы остается неизменным, это наша память и гордость. Мы знаем и твердо верим, что непобедимы, когда мы вместе.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.

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