Общество
РИАМОПутин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
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От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех — это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Духовно-нравственное значение Победы остается неизменным, это наша память и гордость. Мы знаем и твердо верим, что непобедимы, когда мы вместе.
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Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Общество
Путин присоединился к «Бессмертному полку»
Вести.Ru 08:21
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 03:41
Происшествия
Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово
Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о восстановлении здоровья после пневмонии
Все же артистке удалось побороть болезнь, и она рассказала о восстановлении здоровья после тяжелых дней в больнице.
Актуальные Новости 07:07
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Общество
Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Москве за сутки
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее, — это рекордное количество, 2520 человек.
Известия 03:47
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
Общество
Закончено строительство храма вооруженных сил РФ
Минобороны России сообщило о завершении строительства главного храма вооруженных сил РФ.
Коммерсантъ 08:26
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева
РИА Новости 05:53
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
Мясников опроверг информацию о платных интервью
Как сообщает агентство, ранее журналистка Ирина Шихман заявила, что Мясников якобы запросил 88 тыс. рублей за комментарий по ситуации с коронавирусом в стране.
Rambler News Service вчера в 11:15
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Футбол
Матч первой лиги Белоруссии перенесен из-за коронавируса
Матч четвертого тура первой белорусской лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» перенесен на более поздний срок.
Нева Спорт 06:32
Общество
Эксперт назвал возможные сроки пика заболеваемости COVID в регионах РФ
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал возможные сроки установления пика заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19 в российских регионах.
Газета.Ru 06:51
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух демонстрантов возле здания Госдумы
Сотрудники полиции задержали пожилых мужчину и женщину напротив здания Госдумы в Москве.
ТАСС 07:20
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Экономика
Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru 06:45
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ вчера в 12:45