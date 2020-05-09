Общество
РИАМОПутин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
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От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех — это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Духовно-нравственное значение Победы остается неизменным, это наша память и гордость. Мы знаем и твердо верим, что непобедимы, когда мы вместе.
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Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Армия и оружие
Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе
Шестеро военных получили ранения. В штабе заявили, что Объединенные силы прекратили обстрелы с помощью дежурных огневых средств.
Lenta.ru 07 мая в 12:41
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Происшествия
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали
Lenta.ru вчера в 11:02
Общество
Путин присоединился к «Бессмертному полку»
Вести.Ru 08:21
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
В Роспатенте зарегистрировано три новых наименования для моделей Lada: Tensa, Forta и Kayna.
32CARS.ru 07 мая в 08:09
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
Общество
В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19
Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.
РБК 06:02
Здоровье
«Полюс» прокомментировал вспышку коронавируса на Олимпиадинском ГОКе
Краевой штаб по противодействию коронавирусу объявил 9 мая, что на предприятии «Полюса» подтверждено 89 случаев заражения.
Тайга.инфо 08:08
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Политика
Путин посмотрел авиационный парад с крыльца Кремля
ПолитРоссия 07:58
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Общество
Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев
Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».
News.ru 07:47
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Игры
В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered
CyberSport.ru вчера в 05:00
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Происшествия
Футболист признался в убийстве пятилетнего сына
Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына.
Lenta.ru 06:11
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Общество
Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Москве за сутки
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее, — это рекордное количество, 2520 человек.
Известия 03:47
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
RuNews24.ru вчера в 13:32