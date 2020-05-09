От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех — это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Духовно-нравственное значение Победы остается неизменным, это наша память и гордость. Мы знаем и твердо верим, что непобедимы, когда мы вместе.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 147

Армия и оружие В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.

Общество Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии. 430

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 2,6K

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 834

Общество В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19 Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.

Здоровье «Полюс» прокомментировал вспышку коронавируса на Олимпиадинском ГОКе Краевой штаб по противодействию коронавирусу объявил 9 мая, что на предприятии «Полюса» подтверждено 89 случаев заражения.

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 652

Общество Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».

Общество В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города». 151

Происшествия Футболист признался в убийстве пятилетнего сына Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына. 2

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 21