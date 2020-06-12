Политика
ТАССПутин поздравил россиян с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
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Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом.
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Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась апартаментами в Монако
Российская телеведущая Виктория Боня похвасталась своей новой недвижимостью в Монако. О своем переезде из Лондона она сообщила в Instagram.
НТВ вчера в 12:17
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 10 июня в 09:01
Авто
Ford и Volkswagen подписали договоры о развитии альянса
32CARS.ru вчера в 02:04
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 10 июня в 04:50
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время 10 июня в 22:24
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Здоровье
Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару
Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02
Армия и оружие
Испытания Ка-52М «Аллигатор» с новым оружием завершатся к 2022 году
Как сообщает "Интерфакс", до конца 2020 года серийные вертолёты должны быть превращены в модернизированную версию, а затем этим Ка-52М отправят на предварительные лётные и государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся не более двух лет.
Популярная механика вчера в 06:30
Общество
Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Армия и оружие
В дело вступают флоты: ливийский конфликт поднялся на новый уровень
Параллельно к ливийскому побережью устремились корабли ВМС Турции.
Военное обозрение 10 июня в 19:01
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Спорт
В Call of Duty: Modern Warfare и Warzone стартовал 4 Сезон
В свою очередь, Warzone получила внутриигровые события «Горячая распродажа», «Вертолет поддержки» и «Побег из тюрьмы» и контракт «Контрабанда».
Srnsk вчера в 20:24
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Общество
РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
Политика
Власти ФРГ считают, что санкции против «Северного потока-2» могут затронуть госструктуры
В правительстве Германии опасаются, что новые санкции США против «Северного потока-2» могут затронуть не только немецкие компании, но и государственные ведомства.
Коммерсантъ 06:59