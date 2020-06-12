Политика

ТАССТАССПутин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
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Владимир Путин
Светлое, пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы.
— Владимир ПутинPravda.Ru 06:29

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Путин поздравил россиян и соотечественников за рубежом с Днем России - Путин поздравил россиян с Днем России

Телеканал 360°06:40

Путин поздравил россиян с Днем России

Lenta.ru06:10

Путин поздравил соотечественников с Днем России

Известия06:24

Путин не стал здороваться «локтями» - приветствовал участников церемонии в День России традиционно

Царьград06:17

Путин поздравил россиян с Днём России

RT на русском06:14

Путин поздравил россиян с праздником

РИА Новости06:11

Путин поздравил россиян с Днем России

ТАСС06:28
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости 09 июня в 15:04
1,4K
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,6K
Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
1,6K
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Политика

В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
ТАСС 06:27
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM вчера в 04:11
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Транспорт

Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня

PenzaNews вчера в 05:15
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Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PS5

Компании Sony и Rockstar Games продемонстрировали обновление Grand Theft Auto V для консоли очередного поколения PlayStation 5. Игру должны улучшить в техническом и графическом плане, а также обещают поднять общую производительность.
Evo-rus.com 06:28
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Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
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Хоккей

СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»

Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Происшествия

После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
RT на русском 05:24
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Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
1,2K
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Кино

Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

58-летняя Ирина держит на руках девятимесячную Клару, а двухлетняя Этель играет рядом с мамой и сестрой.
Uznayvse.ru 03:43
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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Происшествия

В мечети в Кабуле произошел взрыв

BFM.ru 05:16
Кино

Вышел трейлер финального сезона сериала «Тьма»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Тьма».
News.ru 05:28
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
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Спорт

Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века

Чемпионат вчера в 09:54
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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