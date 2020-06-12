Политика

ТАССТАССПутин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
Читать в источнике
Комментировать92
Владимир Путин
Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом.
— Владимир ПутинРБК 07:07

Подробнее о событии

Путин поздравил соотечественников с Днём России

RT на русском11:32

«Пронзительное чувство Родины»: как празднуют День России в стране и мире

Известия11:16

Путин поздравил россиян с Днем России

Lenta.ru06:10

Путин поздравил россиян и соотечественников за рубежом с Днем России - Путин поздравил россиян с Днем России

Телеканал 360°06:40

Путин поздравил россиян с Днем России

ТАСС06:28

Путин поздравил россиян с праздником

РИА Новости06:11

Путин поздравил жителей страны с Днем России

РБК07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
388
Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Происшествия

Михаил Ефремов провел на допросе пять часов

Российская газета вчера в 13:57
2K
Гаджеты

Китайские дисплеи BOE не появятся в iPhone 12

У представителей Apple появилась еще одна головная боль по поводу своевременного выхода iPhone 12 на рынок.
The GEEK 08:57
1
Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Игры

IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII

Игромания.ру вчера в 14:45
2
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Общество

В России разработали новые санитарные требования для магазинов

Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 01:14
684
Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
10
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
294
Здоровье

Власти Северодвинска допускают отмену ограничений на въезд и выезд из города по будням после стабилизации ситуации с COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в городе в 2,8 раза превышает уровень в целом по Архангельской области.
Интерфакс - Россия вчера в 09:12
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
480
Футбол

Невеста Роналду рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом.
Lenta.ru 13:10
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
Общество

Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
9
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
843
Политика

Морозов: Украина от статуса партнёра в НАТО на деле ничего не получит

Сенатор Олег Морозов, комментируя получение Украины статуса партнёра расширенных возможностей НАТО, отметил, что это ничего не принесёт Киеву.
News.ru 12:39
Гаджеты

Создатели единственной в своем роде камеры Nokia 9 PureView покидают рынок смартфонов

На самом деле, камеры Light не появятся ни в одном другом смартфоне, так как компания решила покинуть телефонный бизнес.
iXBT.com вчера в 23:39
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
90
Происшествия

Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег

Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту.
РИА Новости 12:49
Хоккей

«Металлург» обменял Каменева в СКА на Прохоркина

Газета.Ru вчера в 12:35
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
66
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
413
Политика

Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня

Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM 13:03
189
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
6
Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08
1
Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
38
Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
6
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь

Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель родила вторую дочь практически в прямом эфире, пригласив на свои партнерские роды оператора.
Народные новости вчера в 04:32
20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное