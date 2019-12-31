Политика

Вести.RuВести.RuПутин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин отметил, что Новый год открывает в людях самые лучшие чувства, а все ждут с волнением боя Курантов. Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
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Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Вести.Ru08:16

Путин видит в единстве нации основу для достижения самых высоких целей РФ

ТАСС06:58

Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

Московский Комсомолец07:23

Владимир Путин пожелал россиянам взаимопонимания в семьях в Новом году

Телеканал 360°07:19

Стала известна речь Путина в новогоднем обращении

News.ru07:09

Опубликовано видео с новогодним поздравлением Путина. На Камчатке уже 2020-й

Znak.com07:26

Президент Путин в новогоднем обращении к россиянам выразил уверенность в успешном развитии страны

Эхо Москвы07:29
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:02, Ашберн
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Единоборства

Президент UFC рассказал о планах Макгрегора на 2020-й

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, с кем в 2020 году планирует подраться ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион организации в двух весовых категориях.
Чемпионат 06:40
Политика

Путин и Зеленский провели телефонную беседу

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Аргументы недели 05:39
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Армия и оружие

Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

Ferra 07:24
Политика

Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
RT на русском 08:24
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости вчера в 13:55
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service вчера в 03:24
Общество

ЗАГС Петергофа отказался поженить Деда Мороза и Снегурочку

Как сообщает издание "Фонтанка", Светлана и Сергей пришли в ЗАГС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
РЕН ТВ 07:44
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Космос

Ученые назвали возможные сценарии Конца света

По мнению исследователей, в первую очередь, человечество погибнет из-за Большого сжатия.
МедиаПоток 28 декабря в 06:23
Общество

Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Представитель СК пообещала, что ведомство примет "все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены".
Pravda.Ru 08:22
Финансы

Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,13%.
Финмаркет вчера в 02:08
Происшествия

Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств

Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
Газета.Ru 08:48
Хоккей

Россия — Германия 0:0 (1-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Политика

Меркель приветствует соглашение Москвы и Киева по транзиту газа

Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценила заключение между Россией и Украиной соглашения о транзите газа.
Инфорос 07:54
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Здоровье

Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя

Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Известия 00:42
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
Общество

Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай

Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
РЕН ТВ 04:32
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью

iXBT.com вчера в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
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