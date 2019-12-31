Политика
Вести.RuПутин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин отметил, что Новый год открывает в людях самые лучшие чувства, а все ждут с волнением боя Курантов. Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
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Общество
Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Единоборства
Президент UFC рассказал о планах Макгрегора на 2020-й
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, с кем в 2020 году планирует подраться ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион организации в двух весовых категориях.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонную беседу
Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Общество
ЗАГС Петергофа отказался поженить Деда Мороза и Снегурочку
Как сообщает издание "Фонтанка", Светлана и Сергей пришли в ЗАГС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Космос
Ученые назвали возможные сценарии Конца света
По мнению исследователей, в первую очередь, человечество погибнет из-за Большого сжатия.
Общество
Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье
Представитель СК пообещала, что ведомство примет "все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены".
Финансы
Доллар дешевеет к основным мировым валютам
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,13%.
Происшествия
Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств
Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
Хоккей
Россия — Германия 0:0 (1-й период)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Политика
Меркель приветствует соглашение Москвы и Киева по транзиту газа
Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценила заключение между Россией и Украиной соглашения о транзите газа.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
Общество
Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай
Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
Гаджеты