Политика
Вести.RuПутин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин отметил, что Новый год открывает в людях самые лучшие чувства, а все ждут с волнением боя Курантов. Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
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Хоккей
Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»
Сегодня была игра в режиме плей-офф.
Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.
Общество
Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Наука
В Лаосе нашли следы астероида, упавшего 780 тыс. лет назад
В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Армия и оружие
Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео
В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Футбол
Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»
Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Армия и оружие
Турецкие военные готовятся к переброске в Ливию
Как подтвердил министр обороны Турции Хулуси Акар, речь идет об операции по оказанию военной помощи ливийским властям, которые признаны ООН.
Экономика
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей
В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Космос
Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Наука
Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена
Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Армия и оружие
«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т
Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т.
Происшествия
В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате
В психоневрологическом интернате в городе Глазов в Удмуртии произошел пожар, шесть пациентов пострадали.
Общество