Политика

Вести.RuВести.RuПутин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин отметил, что Новый год открывает в людях самые лучшие чувства, а все ждут с волнением боя Курантов. Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
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В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина

РБК10:10

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Газета.Ru09:46

Владимир Путин пожелал россиянам взаимопонимания в семьях в Новом году

Телеканал 360°07:19

Президент Путин в новогоднем обращении к россиянам выразил уверенность в успешном развитии страны

Эхо Москвы07:29

Опубликовано видео с новогодним поздравлением Путина. На Камчатке уже 2020-й

Znak.com07:26

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Вести.Ru08:16

Стала известна речь Путина в новогоднем обращении

News.ru07:09
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Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

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Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»

Сегодня была игра в режиме плей-офф.
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Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
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Спорт-Экспресс 08:20
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В Лаосе нашли следы астероида, упавшего 780 тыс. лет назад

В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
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В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
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Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
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Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

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Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Политика

Трамп винит Иран в организации нападения на Посольство США в Ираке

Life.ru 09:58
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Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

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Армия и оружие

Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео

В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
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Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Известия 05:28
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

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Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

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Турецкие военные готовятся к переброске в Ливию

Как подтвердил министр обороны Турции Хулуси Акар, речь идет об операции по оказанию военной помощи ливийским властям, которые признаны ООН.
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С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

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В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
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Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
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Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
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Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Наука

Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена

Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
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Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
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Армия и оружие

«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т

Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т.
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В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате

В психоневрологическом интернате в городе Глазов в Удмуртии произошел пожар, шесть пациентов пострадали.
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ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR

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