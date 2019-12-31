Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас».
Читать в источнике
Комментировать776

Подробнее о событии

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Газета.Ru09:46

Путин видит в единстве нации основу для достижения самых высоких целей РФ

ТАСС06:58

Опубликовано видео с новогодним поздравлением Путина. На Камчатке уже 2020-й

Znak.com07:26

Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

Московский Комсомолец07:23

Жители дальневосточных российских регионов уже встретили новый год

Эхо Москвы09:02

Путин поздравил россиян с Новым годом

Lenta.ru07:01

Путин поздравил ветеранов ВОВ с новогодними праздниками

Известия07:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года.
Российская газета 05:08
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

РИА Новости 11:29
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru вчера в 05:11
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 03:41
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Политика

Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Телеканал 360° 09:17
Происшествия

Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге

Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».
7 новостей 11:39
Общество

В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку

В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 09:42
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
StarHit.ru вчера в 05:30
Спорт

Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Чемпионат 10:10
Политика

Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 09:47
Единоборства

Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Спорт-Экспресс 08:20
Политика

«Беркутовцы» назвали истинную причину своего освобождения на Украине

«Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств», — пояснил Зинченко Донецкому агентству новостей.
ФАН 07:25
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся микроавтобус

ТАСС 10:21
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Мой Брянск 00:25
Политика

«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта

«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта, сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
RT на русском 11:39
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 07:18
Авто

Вводится новый запрет для автомобилистов

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Оka.fm 00:00
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
ФАН 03:41
Политика

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс 04:18
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Российская газета 08:02
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru 11:04
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Фигурное катание

Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своем шоу

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух поздравил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву с дебютом в своем ледовом шоу "Волшебник страны Оз", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 20:01
Политика

В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Путин и Зеленский по телефону поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Татар-информ 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное