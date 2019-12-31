Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас».

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Политика Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.

Политика СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.

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Политика «Беркутовцы» назвали истинную причину своего освобождения на Украине «Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств», — пояснил Зинченко Донецкому агентству новостей.

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Фигурное катание Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своем шоу Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух поздравил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву с дебютом в своем ледовом шоу "Волшебник страны Оз", передает "Чемпионат.com".

Политика В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".