Политика
Lenta.ruПутин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас».
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Общество
Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Политика
Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Происшествия
Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге
Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».
Общество
В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку
В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Политика
Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США
Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Единоборства
Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Политика
«Беркутовцы» назвали истинную причину своего освобождения на Украине
«Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств», — пояснил Зинченко Донецкому агентству новостей.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Политика
«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта
«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта, сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Авто
Вводится новый запрет для автомобилистов
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети
Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Фигурное катание
Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своем шоу
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух поздравил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву с дебютом в своем ледовом шоу "Волшебник страны Оз", передает "Чемпионат.com".
Политика
В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
Политика
Путин и Зеленский по телефону поздравили друг друга с Новым годом
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля.