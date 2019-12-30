Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас».
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Жители Петропавловска-Камчатского первыми встретили новый 2020 год

Эхо Москвывчера в 07:00

«Низкий вам поклон!» Стало известно, о чем скажет Путин в своем новогоднем поздравлении

Интересантвчера в 07:33

Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

Московский Комсомолецвчера в 07:23

Путин назвал единство россиян основой для достижения высоких целей

Вечерняя Москвавчера в 07:11

Путин поздравил россиян с Новым годом

Lenta.ruвчера в 07:01

Новогоднее поздравление Путина увидели жители Дальнего Востока

ЗакC.Рувчера в 07:34

Путин видит в единстве нации основу для достижения самых высоких целей РФ

ТАССвчера в 06:58
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Общество

На Украине вступила уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде

Парламент Украины в ноябре 2018 года ужесточил ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличив штрафы за вождение в нетрезвом виде до 51 тысячи гривен (почти 2,2 тысячи долларов по текущему курсу).
Украина.ру 04:34
Политика

Украинские депутаты лишились неприкосновенности

На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru вчера в 18:33
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
ТАСС 03:25
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Политика

Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»

Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Радио Sputnik 30.12.19 в 05:57
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Футбол

Чалов может перейти в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России по футболу Федор Чалов может в зимнее трансферное окно перейти в клуб Английской премьер-лиги.
ProstoProSport 04:46
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым

Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
РИА Новости 04:34
Футбол

«Виссел Кобе» с Иньестой, Вильей и Подольски выиграли Кубок Императора

РИА Новости 04:46
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
РИА Новости вчера в 01:52
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
ТАСС вчера в 18:54
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
РИА Новости 02:51
Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
REGNUM 01:50
Политика

Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Армия и оружие

Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

Ferra вчера в 07:24
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 11:04
Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырос в России

Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
РИАМО вчера в 16:30
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Единоборства

Боец Али Исаев выиграл чемпионский титул на турнире PFL

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев стал победителем в финальном бою с представителем США Джаредом Рошольтом за титул чемпиона в тяжелом весе на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL), проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM 01:24
Политика

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
РБК вчера в 08:19
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru вчера в 02:13
Общество

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
РИА Новости 01:09
Происшествия

Попытку суицида пенсионеров в Красноярске проверит СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил помочь пенсионерам в оформлении соответствующего заявления, провести доследственную проверку и принять меры по обеспечению пожилой пары квадратными метрами согласно условиям госпрограммы.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:51
Политика

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
РИА Новости 01:17
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