Общество
РБКПутин поздравил россиян с Новым годом
На Дальнем Востоке началась трансляция новогоднего обращения президента. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости». Первым традиционное новогоднее обращение увидел Петропавловск-Камчатский, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.
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с чего всё началось
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.РИА Новости07:05
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Жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского первыми встретили 2020 год
Общественное телевидение России07:37
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