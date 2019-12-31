Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.

с чего всё началось

На Дальнем Востоке началась трансляция новогоднего обращения президента. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости». Первым традиционное новогоднее обращение увидел Петропавловск-Камчатский, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

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