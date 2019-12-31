Общество

РБКРБКПутин поздравил россиян с Новым годом

На Дальнем Востоке началась трансляция новогоднего обращения президента. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости». Первым традиционное новогоднее обращение увидел Петропавловск-Камчатский, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.
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с чего всё началось

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.
РИА Новости07:05

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Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом

Труд08:11

Путин поздравил россиян с Новым годом

Газета.Ru07:25

Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее обращение Путина

Народные новости07:16

Путин поздравил россиян с Новым годом

РБК07:09

Путин поздравил россиян с Новым годом

РИА Новости07:05

Жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского первыми встретили 2020 год

Общественное телевидение России07:37

Путин поздравил россиян с Новым годом

ФАН07:32
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Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
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Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
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Общество

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Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
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Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

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Врач предупредил об опасности переедания мандаринов

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Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

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Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

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RT на русском 08:12
Здоровье

Внезапно: Россия подошла к рубежу безопасного потребления алкоголя — ВОЗ

Официальная государственная статистика сообщила, что «за период с 2008 г. по 2018 г. потребление россиянами алкоголя снизилось в два раза, с 18 литров в год на человека до 9 л».
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Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
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Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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В Турции разработали собственный автомобиль

В Турции представили первый национальный автомобиль. Это электрический кроссовер TOGG.
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Общество

Huawei отчиталась о росте продаж на фоне санкций США

Годовой объём продаж китайской компании Huawei в 2019 году вырос на 18%, несмотря на торговые ограничения со стороны США.
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Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Напомню, что у нас в гостях был директор завода "Титан-Полимер" Герман Петрушко.
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Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica

Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
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В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД инфо».
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В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
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В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
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Анчелотти: «Гвардиола – гений»

В определённые моменты Хосеп - гений, потому что всегда пытается сделать что-то особенное на поле.
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В Майами найден мертвым российский пилот

В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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Россия — Германия 5:0 (2-й перерыв)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
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