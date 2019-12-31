Общество

РБКРБКПутин поздравил россиян с Новым годом

На Дальнем Востоке началась трансляция новогоднего обращения президента. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости». Первым традиционное новогоднее обращение увидел Петропавловск-Камчатский, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.
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с чего всё началось

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.
РИА Новости07:05

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Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом

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Путин поздравил россиян с Новым годом

РБК07:09

Путин поздравил россиян с Новым годом

ФАН07:32

Жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского первыми встретили 2020 год

Общественное телевидение России07:37

Путин поздравил россиян с Новым годом

Газета.Ru07:25
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
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