Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поздравил россиян с Новым годом

По словам президента, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".
Читать в источнике
Комментировать149
с чего всё началось

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.
РИА Новости07:05

Подробнее о событии

Путин поздравил жителей России с Новым годом

Life.ru09:56

Путин поздравил россиян с Новым годом

РБК07:09

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом

Говорит Москва07:21

Путин поздравил россиян с Новым годом

ФАН07:32

Путин поздравил россиян с Новым годом

РИА Новости07:05

Жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского первыми встретили 2020 год

Общественное телевидение России07:37

Путин поздравил россиян с Новым годом

Газета.Ru07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Piter.tv 06:55
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Наука

Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза

Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
МедиаПоток вчера в 02:31
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января

Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Известия вчера в 10:39
Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Взгляд.ру 11:14
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Космос

Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе

Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru вчера в 08:55
Происшествия

Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе

Российская газета 12:58
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости 15:49
Культура

Первую песню в 2020 году на Первом канале исполнила София Ротару

Украинская певица София Ротару исполнила первую песню в 2020 году на Первом канале в эфире новогодней программы «Голубой огонек».
ФАН 16:33
Общество

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 06:14
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Здоровье

В Пензе в детском психиатрическом отделении сделают ремонт

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Валерий Лидин посетили детское психиатрическое отделение ГБУЗ ОПБ им.К.Евграфова, где был проведен ремонт.
Пенза-взгляд вчера в 05:10
Экономика

На Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
REGNUM 27 декабря в 18:50
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Общество

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Политика

Порошенко «газанул». Его партия требует запрета прямых поставок газа из РФ

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от нынешних властей страны запретить прямые поставки газа из России, сообщается 31 декабря на странице партии в Facebook.
REGNUM 11:54
Экономика

В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы

Новые акцизы на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также единая ставка на вино и шампанское без разделения на продукцию российского и нероссийского производства начинают действовать в РФ с 1 января 2020 года.
ТАСС 16:12
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Хоккей

Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. В первом периоде команды забросили по две шайбы, и автором одной из них стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который воспользовался передачей Дмитрия Орлова.
Чемпионат 15:35
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
iReactor вчера в 18:01
Армия и оружие

Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео

В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Суть событий 10:30
Авто

Самый большой внедорожник от Volkswagen замечен во время тестов

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый флагманский внедорожник, построенный на базе Teramont.
Новые автомобили вчера в 05:36
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС 16:20
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное