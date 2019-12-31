Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поздравил россиян с Новым годом

По словам президента, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".
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с чего всё началось

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.
РИА Новости07:05

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Путин поздравил жителей России с Новым годом

Life.ru09:56

Путин поздравил россиян с Новым годом

Газета.Ru07:25

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом

Говорит Москва07:21

Путин поздравил россиян с Новым годом

РБК07:09

Путин поздравил россиян с Новым годом

РИА Новости07:05

Жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского первыми встретили 2020 год

Общественное телевидение России07:37

Путин поздравил россиян с Новым годом

ФАН07:32
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Происшествия

Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Lenta.ru 14:29
Армия и оружие

США направят дополнительные силы на защиту своего посольства в Ираке

США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Коммерсантъ 11:51
Кино

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Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.
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Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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РИА Новости вчера в 04:50
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Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкологии

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REGNUM 11:48
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Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва 29 декабря в 05:29
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В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
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Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе

Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
АБН 01:39
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