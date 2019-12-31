Общество
РИА НовостиПутин поздравил россиян с Новым годом
По словам президента, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".
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с чего всё началось
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.РИА Новости07:05
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Жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского первыми встретили 2020 год
Общественное телевидение России07:37
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Спорт
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Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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Глава Apple объяснил появление зеленого iPhone 11 Pro
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В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
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Общество
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