Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поздравил россиян с Новым годом

По словам президента, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.
РИА Новости07:05

Подробнее о событии

Путин поздравил жителей России с Новым годом

Life.ru09:56

Путин поздравил жителей России с Новым годом

Аргументы и Факты07:41

Путин поздравил россиян с Новым годом

Газета.Ru07:25

Путин поздравил россиян с Новым годом

РБК07:09

Путин поздравил россиян с Новым годом

РИА Новости07:05

Жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского первыми встретили 2020 год

Общественное телевидение России07:37

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом

Говорит Москва07:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Российская газета 06:33
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Происшествия

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
Вести.Ru 13:52
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.
Вести.Ru 05:40
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Naked Science вчера в 11:29
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
РИА Новости 17:19
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru 07:06
Общество

Ученые рассказали об опасности неправильного сна

Известия 05:25
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за поведение во время гимна РФ на МЧМ

РЕН ТВ 28 декабря в 23:12
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Экономика

Неработающие пенсионеры РФ получат прибавку в размере 12 000 рублей

Неработающие пенсионеры, проживающие в Российской Федерации, в наступающем году получат достаточно крупную прибавку, размер которой - 12 000 руб.
ГлобалМСК.ру 29 декабря в 12:22
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости 15:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
URA.Ru 17:36
Общество

Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям республики отметил, что в ходе президентских выборов в 2020 году белорусам предстоит определить свою судьбу и будущее суверенной страны.
РИА Новости 17:42
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Происшествия

Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 13:21
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском 13:57
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Инфорос 04:44
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
Общество

В России изменились правила регистрации новых автомобилей

Lenta.ru 17:02
Авто

В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Портал «Колёса.ру» на основе шпионских снимков новой «эски» Mercedes-Benz представил рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс вчера в 07:34
Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Армия и оружие

США направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде

Российская газета 13:33
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Финансы

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Рубль в начале 2020 года года может укрепиться, и находиться на уровне от 61 до 64 рублей за доллар, во втором полугодии возможно существенное ослабление курса российской валюты - до 66-69 руб. за доллар, считают опрошенные RNS аналитики.
Rambler News Service 03:01
Политика

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Невские Новости 00:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное