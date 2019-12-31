Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.

с чего всё началось

По словам президента, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".

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