Общество
РИА НовостиПутин поздравил россиян с Новым годом
По словам президента, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".
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с чего всё началось
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск.РИА Новости07:05
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Жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского первыми встретили 2020 год
Общественное телевидение России07:37
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