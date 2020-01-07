Религия

ТАССТАССПутин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством россиян, пожелав здоровья и благополучия, а также отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в деле укрепления духовно-нравственных основ общества. Соответствующее поздравление распространила во вторник пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
В тексте поздравления
, опубликованном пресс-службой Кремля, подчеркивается, что в эти светлые дни "миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем".
РИА Новости01:19

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Путин поздравил россиян с Рождеством

РИА Новости02:26

Путин поздравил верующих с Рождеством

Вести.Ru02:00

Путин поздравил россиян с Рождеством

ТАСС01:15

Путин поздравил россиян с Рождеством

Телеканал 360°01:40

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

РБК01:34

Путин поздравил православных с Рождеством

RT на русском01:20

Путин поздравил россиян с Рождеством

Газета.Ru01:48
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RT на русском 04:31
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 08:19
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru вчера в 08:19
Общество

Facebook ужесточил меры по борьбе с фейковыми видео

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