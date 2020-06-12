Политика
РИА НовостиПутин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
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Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом.
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Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro
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