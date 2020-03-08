Общество
Газета.RuПутин поздравил россиянок с 8 марта
Президент выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, воспитанию детей. Он подчеркнул, что это "самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд". Путин пожелал россиянкам счастья и призвал мужчин вести себя достойно "всегда, а не только 8 марта".
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Силовики готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной в Петербурге
Правоохранительные органы готовят штурм квартиры в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где находится вооруженный мужчина.
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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
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Общество
Британцы освистали Меган Маркл после её возвращения в Лондон
Накануне, 5 марта, Меган Маркл вернулась в Британию впервые после объявления об отъезде в Канаду.
Футбол
Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса
Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах.
Происшествия
В Киргизии напали на участников шествия за женские права
Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
Общество
Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой
Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.
Армия и оружие
СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну
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Общество
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Политика
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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Транспорт
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ощущает главу России Владимира Путина своим партнером, однако партнерство между двумя государствами возможно.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Авто
Новый седан Genesis G80 показали официально
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Футбол
Футбольный клуб «Ростов» проиграл «ЦСКА» в молодежном первенстве
Ростовские футболисты проиграли матч с "ЦСКА". Встреча команд прошла в рамках 21 тура молодежного первенства России 8 марта.
Армия и оружие
Эксперт объяснил тактику боевого роя дронов, примененную турками
О новой тактике боевого применения боевого «облака» дронов электронному изданию «Армейский стандарт» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
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Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе
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Политика
Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Общество
Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса
Люди, проживающие вместе с человеком, который вынужден оставаться на карантине дома, не обязаны тоже соблюдать режим самоизоляции.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Общество
Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани
Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе
Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".