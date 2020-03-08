Президент выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, воспитанию детей. Он подчеркнул, что это "самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд". Путин пожелал россиянкам счастья и призвал мужчин вести себя достойно "всегда, а не только 8 марта".

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Происшествия В Киргизии напали на участников шествия за женские права Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.

Общество Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.

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