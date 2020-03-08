Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Видеозапись поздравления опубликована в Telegram-канале журналиста Дмитрия Смирнова «Пул №3». Глава государства выразил восхищение мамами, женами, дочерьми, подругами, коллегами — лучшими в мире женщинами.
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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

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Путин поздравил россиянок с 8 Марта

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Путин поздравил женщин с 8 Марта

РЕН ТВвчера в 17:01
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