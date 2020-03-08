Общество
Lenta.ruПутин поздравил россиянок с 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Видеозапись поздравления опубликована в Telegram-канале журналиста Дмитрия Смирнова «Пул №3». Глава государства выразил восхищение мамами, женами, дочерьми, подругами, коллегами — лучшими в мире женщинами.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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США разрабатывают бомбардировщик B-21 Raider для противостояния российским ПВО
США разрабатывают бомбардировщик B-21 Raider, который, согласно задумке, должен обмануть новейшие системы противовоздушной обороны РФ.
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На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
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В группе риска оказались 38 российских банков
В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
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В Китае врачи назвали коронавирус комбинацией ОРВИ и СПИДа
Ученые из Университета Уханя считают, что коронавирус наносит необратимый вред легочной ткани и иммунной системе человека.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Общество
Из-за коронавируса в Италии могут закрыть Венецию и Милан
Север Италии вскоре может быть закрыт на карантин в связи со вспышкой коронавируса, сообщило посольство России в этой европейской стране.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Москва из-за коронавируса закупила лекарства на ₽100 млн
Департамент здравоохранения Москвы закупил около 30 наименований лекарств на сумму более 100 млн руб. для борьбы с коронавирусом, следует из материалов мэрии, с которыми ознакомился РБК.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Политика
Климкин рассказал о «катастрофе» для Киева в День Победы
Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель".
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
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Александр Шлеменко раскритиковал Исраэля Адесанью
Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, высказал свое мнение о поединке между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро, жестко раскритиковав действующего чемпиона UFC.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
Гаджеты
Huawei прогнозирует резкое падение продаж смартфонов в 2020 году
В 2019 году Huawei удалось реализовать 240 миллионов смартфонов, но в 2020 году продажи прогнозируются на уровне 190-200 миллионов штук.
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.