Общество
Газета.RuПутин поздравил россиянок с 8 марта
Президент выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, воспитанию детей. Он подчеркнул, что это "самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд". Путин пожелал россиянкам счастья и призвал мужчин вести себя достойно "всегда, а не только 8 марта".
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Общество
Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы
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В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
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Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
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Политика
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Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Происшествия
Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии
Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
Общество
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Путин заявил, что России требуется сменяемость власти
В настоящее время стабильность может быть важнее, но в будущем стране может понадобится сменяемость власти, уверен Путин, поэтому ее нельзя убирать из Конституции.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят очень сложно, но дают результат.
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МИД России обратил внимание, что турецкий телеканал YolTV представил неверный перевод слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обращенных к президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
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Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
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Названы претенденты на титул «Всемирный автомобиль года-2020»
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
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