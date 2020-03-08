Общество

Газета.RuГазета.RuПутин поздравил россиянок с 8 марта

Президент выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, воспитанию детей. Он подчеркнул, что это "самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд". Путин пожелал россиянкам счастья и призвал мужчин вести себя достойно "всегда, а не только 8 марта".
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Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Lenta.ruвчера в 17:42

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ТАССвчера в 17:27

Путин поздравил женщин с 8 марта

РИА Новостивчера в 17:09

Путин поздравил женщин с 8 Марта

РЕН ТВвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
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Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы

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Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории России за прошедшие сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
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Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
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Стали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

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Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
Журналистская правда вчера в 05:20
Общество

Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам

Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии, сообщает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 04:58
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Телеведущая Ольга Ушакова родила четвёртую дочь

Телеведущая передачи «Доброе утро» Ольга Ушакова родила четвёртую дочь. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram.
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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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В Великобритании проверят, за чей счет Джонсон отдохнул на Карибах

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Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
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Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
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Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
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Путин заявил, что России требуется сменяемость власти

В настоящее время стабильность может быть важнее, но в будущем стране может понадобится сменяемость власти, уверен Путин, поэтому ее нельзя убирать из Конституции.
Газета.Ru 06 марта в 12:50
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят очень сложно, но дают результат.
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Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая

Красная весна вчера в 10:25
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МИД РФ указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова

МИД России обратил внимание, что турецкий телеканал YolTV представил неверный перевод слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обращенных к президенту Турции Тайипу Эрдогану.
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Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска

Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Газета.Ru 05 марта в 09:17
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
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Названы претенденты на титул «Всемирный автомобиль года-2020»

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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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Малышева рассказала о жизни своих сыновей в США

Старший сын Малышевой Юрий закончил ординатуру по хирургии и покинул страну, теперь он проживает в США.
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Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

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