Общество
Газета.RuПутин поздравил россиянок с 8 марта
Президент выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, воспитанию детей. Он подчеркнул, что это "самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд". Путин пожелал россиянкам счастья и призвал мужчин вести себя достойно "всегда, а не только 8 марта".
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