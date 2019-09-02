Общество

ТАССТАССПутин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна

Президент Владимир Путин поздравил детей тулунской школы с Днем знаний. Зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к ученикам с небольшим напутствием. Он подчеркнул, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне.
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