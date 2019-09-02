Общество
ТАССПутин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна
Президент Владимир Путин поздравил детей тулунской школы с Днем знаний. Зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к ученикам с небольшим напутствием. Он подчеркнул, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз
Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Космос
Власти Ирана опровергли информацию о неудачном запуске спутника
МедиаКорСеть 30 августа в 09:42
Музыка
Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что песня эстрадного певца Михаила Шуфутинского "3 сентября", ставшая поводом для многочисленных шуток в интернете, становится популярным предлогом для обсуждения лишь раз в году и разговоры об этом являются безвкусицей.
РИА Новости 13:10
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина
Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:15
Музыка
В Петербурге 20 тысяч человек исполнили гимн России
Сводный хор более чем из 20 тысяч человек и 8-тысячный оркестр исполнили гимн России на стадионе «Газпром Арена».
ФедералПресс вчера в 16:27
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru 13:36
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Хоккей
«Спартак» уступил в овертайме рижскому «Динамо» из-за ошибки Беспалова
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проиграл рижскому «Динамо» в овертайме со счетом 1:2. Красно-белые проводили первую официальную встречу под руководством Олега Знарка.
Спорт-Экспресс 15:03
Происшествия
СМИ сообщили о 34 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии
Более 30 человек погибли в пожаре на корабле у берегов американского штата Калифорния.
Известия 09:10
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Британский рок-музыкант, автор текстов и музыки группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в понедельник вечером с мини-концертом в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания МВД Великобритании в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:40
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46