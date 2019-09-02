Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.

Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний

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