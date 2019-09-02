Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний

Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.
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Путин поздравил учеников восстановленной после наводнения школы в Тулуне

РБК06:49

Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний

РИА Новости06:30

Путин посетил школу № 6 в Тулуне (Видео)

Weacom.ru06:38

Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний

РЕН ТВ06:35

Владимир Путин посетил восстановленную после паводка школу № 6 в Тулуне

КП - Иркутск06:31

Путин поздравил российских школьников с Днем знаний

Газета.Ru06:48

Путин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна

ТАСС06:30
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

BFM.ru 09:14
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Гаджеты

МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G

МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Происшествия

Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей

Газета.Ru 06:20
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика

Президент Польши надеется, что Трамп посетит страну до конца года

Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что американский лидер Дональд Трамп посетит страну с официальным визитом до конца текущего года.
Аргументы недели 06:07
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество

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Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Баскетбол

Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 10:30
Политика

Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады

Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы.
Российская газета 10:58
Экономика

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией

Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Музыка

Музыканты Омской филармонии попали в Книгу рекордов Гиннесса

49 музыкантов Омской филармонии не смогли остаться в стороне от такого яркого для музыкального мира события и, прервав отпуска, приехали на мероприятие.
Омск здесь 01:43
Политика

Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Экономика

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском 10:53
Политика

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Общество

В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Армия и оружие

Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Армия и оружие

Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии

Экономика сегодня 08:02
Футбол

Караваев уехал из сборной, чтобы пройти медобследование в «Зените»

Sports.ru 11:30
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Политика

СМИ сообщили об обсуждении Борисом Джонсоном внеочередных выборов

Как сообщает Би-би-си, депутаты собираются предложить законопроект, который обяжет Бориса Джонсона отсрочить дату Brexit до 31 января 2020 года, если он не сможет договориться с Евросоюзом об условиях выхода.
РБК 11:24
Происшествия

Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа

RT на русском 11:34
Здоровье

Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара

Lenta.ru вчера в 18:58
Армия и оружие

Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости вчера в 06:12
Здоровье

Американских врачей упрекнули в слишком частых отказах от донорских почек

Исследование 280 тысяч пациентов показало, что американские хирурги нередко принимают решение об отказе от пересадки почек, исходя из субъективной оценки их пригодности.
ТАСС 11:41
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На выход: ФК «Ростов» не хотят предоставлять в аренду «Ростов Арену»

Как рассказал РБК Ростов PR-директор клуба Денис Штанько, ФК «Ростов» уже получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» — Федеральным государственным унитарным предприятием «Спорт-Инжиниринг» (документ имеется в распоряжении редакции).
РБК Ростов-на-Дону 10:32
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
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Город в Иркутской области России, административный центр Тулунского района. Вместе с прилегающими территориями образует муниципальное образование город Тулун со статусом городского округа.
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