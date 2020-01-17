с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу. "Владимир Путин заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения", - сказали в пресс-службе.

Футбол Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком» Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.

Происшествия Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.

Кино Мединский оценил комедию «Холоп» Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политика Помпео прокомментировал смену российского правительства «Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.

Общество В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.

Космос Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.

Политика Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука Владимир Зеленский потребовал установить личности причастных к появлению аудиозаписи беседы премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка, говорится на сайте главы Украины.

Общество Disney переименует киностудию 20th Century Fox Американский киногигант The Walt Disney Company может отказаться от слова Fox в названии киностудии 20th Century Fox, а также её дочерней компании Fox Searchlight Pictures.

Наука Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.