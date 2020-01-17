Политика

ТАССТАССПутин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву

Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу. "Владимир Путин заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения", - сказали в пресс-службе.
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Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении
 на сайте Кремля.
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Президент Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения

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