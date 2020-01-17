Политика
ТАССПутин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу. "Владимир Путин заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения", - сказали в пресс-службе.
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Экономика
Глава РФПИ обсудил с Путиным экономику и инвестиционный климат России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил инвестиционный климат в стране.
Футбол
Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»
Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Авто
Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Здоровье
Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка
По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Политика
Помпео прокомментировал смену российского правительства
«Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Спорт
Сергей Устюгов остался вне заявки на этап Кубка мира в Нове-Место
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
Спорт
Горячкина выиграла восьмую партию матча за шахматную корону
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами
Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Владимир Зеленский потребовал установить личности причастных к появлению аудиозаписи беседы премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка, говорится на сайте главы Украины.
Футбол
Официально: Эшли Янг перешел в Интер
Общество
Disney переименует киностудию 20th Century Fox
Американский киногигант The Walt Disney Company может отказаться от слова Fox в названии киностудии 20th Century Fox, а также её дочерней компании Fox Searchlight Pictures.
Футбол
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»
Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу.
Футбол
«Локомотив» интересуется хавбеком «Бешикташа» Ленсом
Полузащитник «Бешикташа» Джеремейн Ленс попал в сферу интересов московского «Локомотива», утверждает Fotomac.com.tr.
Наука
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.