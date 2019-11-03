с чего всё началось

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Авто Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo Немецкая компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Происшествия Автобус с россиянами перевернулся во Франции Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.

Общество Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.

Авто Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку На сегодняшний день многие спортивные автомобили оснащаются исключительно автоматическими КПП, однако у Porsche имеется своё мнение на этот счёт, компания и предложит 7-ступенчатую механическую коробку передач для нового 911 Carrera S, Carrera 4S.

Авто Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.

Общество Диетолог перечислила ухудшающие настроение продукты Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких продуктов следует отказаться, если у человека плохое настроение, сообщает «Вечерняя Москва».

Футбол Дзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".

Общество Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.

Политика Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс» Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал из Украины. Об этом он написал в одном из постов в Facebook.

Футбол Бабаев: видимо, судье Мешкову нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о судействе в выездном матче 15-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

Происшествия На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.

Шоу-бизнес Орбакайте кардинально сменила прическу Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.

Футбол Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

Политика Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.

Здоровье Минздрав опроверг сведения о сокращении числа врачей в регионах России В ведомстве сообщили, что количество врачей сократилось в 55 регионах, а не в 54, как говорилось изначально, однако число уволенных или ушедших с должности специалистов оказалось ниже, чем было заявлено ранее.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.