Культура
РЕН ТВПутин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
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с чего всё началось
«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.RT на русском04:42
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Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Немецкая компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Автоновости дня 01:48
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01
Общество
Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.
АБН 01 ноября в 04:48
Авто
Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку
На сегодняшний день многие спортивные автомобили оснащаются исключительно автоматическими КПП, однако у Porsche имеется своё мнение на этот счёт, компания и предложит 7-ступенчатую механическую коробку передач для нового 911 Carrera S, Carrera 4S.
Тарантас Ньюс 31 октября в 01:10
Авто
Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее
В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.
Faktom 01 ноября в 03:28
Общество
Диетолог перечислила ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких продуктов следует отказаться, если у человека плохое настроение, сообщает «Вечерняя Москва».
REGNUM 10:02
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
REGNUM 01 ноября в 17:57
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Футбол
Дзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 01:00
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
Политика
Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»
Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал из Украины. Об этом он написал в одном из постов в Facebook.
Политика Сегодня 05:23
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22
Футбол
Бабаев: видимо, судье Мешкову нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о судействе в выездном матче 15-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
Чемпионат 08:40
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Шоу-бизнес
Ди Каприо пообщался с Гретой Тунберг
По словам актёра, девочка стала настоящим «лидером нашего времени».
News.ru 01 ноября в 13:45
Футбол
Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России
Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США
Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Здоровье
Минздрав опроверг сведения о сокращении числа врачей в регионах России
В ведомстве сообщили, что количество врачей сократилось в 55 регионах, а не в 54, как говорилось изначально, однако число уволенных или ушедших с должности специалистов оказалось ниже, чем было заявлено ранее.
RuNews24.ru 31 октября в 11:23
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости 08:05
Космос
ЕКА остается уверенным, что исправит парашюты для ExoMars
Высшие должностные лица Европейского Космического Агентства по-прежнему уверены, что они смогут решить проблемы с парашютом, которые угрожают задержать запуск миссии ExoMars 2020 rover, старт которой назначен на следующее лето.
AstroNews.ru 04:53
Киберспорт
Blizzard не будет подстраивать сюжет Warcraft 3: Reforged под World of Warcraft
Вице-президент Blizzard Роберт Бриденбекер поделился подробностями о лоре Warcraft 3: Reforged.
Cyber.sports.ru 06:42