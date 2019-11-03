Культура
РЕН ТВПутин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
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с чего всё началось
«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.RT на русском04:42
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Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Экономика
Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
Футбол
Эвертон - Тоттенхэм: прогноз Mathias Finke 3 ноября 2019
В одиннадцатом туре Эвертон на «Гудисон Парк» примет Тоттенхэм. Эвертон очень слабо смотрится в первой части чемпионата.
Футбол
ЦСКА потребует объяснений судейства в матче с «Зенитом»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что представители московского клуба потребуют объяснений работы судейского корпуса на матче 15-го тура против «Зенита».
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
Футбол
«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие
В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве.
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Происшествия
В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны
В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Космос
ЕКА остается уверенным, что исправит парашюты для ExoMars
Высшие должностные лица Европейского Космического Агентства по-прежнему уверены, что они смогут решить проблемы с парашютом, которые угрожают задержать запуск миссии ExoMars 2020 rover, старт которой назначен на следующее лето.
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».