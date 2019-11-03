Культура

РЕН ТВРЕН ТВПутин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
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«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится
 в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
RT на русском04:42

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Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

РБК04:49

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Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

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Владимир Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

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