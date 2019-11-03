с чего всё началось

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах «Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

Единоборства Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Экономика Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

Футбол ЦСКА потребует объяснений судейства в матче с «Зенитом» Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что представители московского клуба потребуют объяснений работы судейского корпуса на матче 15-го тура против «Зенита».

Происшествия В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Космос ЕКА остается уверенным, что исправит парашюты для ExoMars Высшие должностные лица Европейского Космического Агентства по-прежнему уверены, что они смогут решить проблемы с парашютом, которые угрожают задержать запуск миссии ExoMars 2020 rover, старт которой назначен на следующее лето.

Кино Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.