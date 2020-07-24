Политика
РИА НовостиПутин поздравил следователей с профессиональным праздником
Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
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Происшествия
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Армия и оружие
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
РБК 23 июля в 10:08
Общество
Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 06:44
Общество
Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области
В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
ФАН 00:09
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело вчера в 07:23
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition.
Автостат 23 июля в 03:58
Футбол
Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро
Всего «Реал» намерен в нынешнем году заработать на трансферном рынке 180 миллионов евро.
Советский спорт вчера в 18:59
Общество
Суд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа
Полит.ру вчера в 09:13
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 17:40
Кино
Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Lenta.ru вчера в 11:42
Космос
У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС
Эхо Москвы вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Собчак подарила Богомолову короткометражный фильм на день рождения
Собчак сняла фильм продолжительностью 27 минут, а называется работа «Метод».
RuNews24.ru вчера в 12:07
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 15:23
Футбол
Глава Подмосковья поддержал «Химки» перед финалом Кубка России
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал подмосковный футбольный клуб "Химки" и пожелал им удаче в финале Кубка России, сообщил телеканал "360".
Радио Sputnik вчера в 11:18
Происшествия
Посольство Армении возмутили драки армян с азербайджанцами в Москве
Ранее СМИ сообщили, что в пятницу ночью на юго-востоке Москве произошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
Росбалт вчера в 10:59
Здоровье
Врачи назвали долгосрочные последствия коронавируса для разных органов
Перенесенный коронавирус влияет не только на легкие, но и вызывает целый список долгосрочных последствий, среди которых сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.
Рамблер вчера в 00:28
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Армия и оружие
Авианосец и ещё 12 кораблей ВМФ США прибывают в Средиземное море
News.ru вчера в 16:26
Армия и оружие
На вооружение сербской армии поступили 56 автомобилей УАЗ «Патриот»
Министр обороны Сербии Александр Вулин в городе Панчево под Белградом осмотрел 56 российских внедорожников УАЗ «Патриот», приобретённых для вооружённых сил страны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию сербского оборонного ведомства.
Аргументы и Факты вчера в 12:52
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости 23 июля в 18:17
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
Интернет
Россиянам рассказали, как защитить гаджеты от вредоносных программ
Мясоедов отмечает, что безопасность гаджетов – это, в первую очередь, правильные действия со стороны самих пользователей.
Evo-rus.com 02:35
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51