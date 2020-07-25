Политика
RT на русскомПутин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Происшествия
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 11:03
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении.
Новые автомобили вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Игры
Новая Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X и PC
Piter.tv вчера в 13:47
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру 02:56
Здоровье
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина, чтобы пресечь распространение инфекции, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
РИА Новости вчера в 11:31
Авто
Илон Маск анонсировал две новые модели Tesla
Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о скором появлении двух новых моделей электрокаров.
Известия 16:28
Общество
Щеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья
Инна Щеглова утверждена на должность заместителя председателя Правительства Забайкалья.
ZAB.RU вчера в 20:31
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия 10:04
Армия и оружие
Египет принял решение ввести войска в Ливию
Вчера официальный Каир принял мандат, согласно которому военные силы Египта могут войти в Ливию.
Госновости 22 июля в 06:13
Здоровье
На помощь сахалинским врачам придет «Электронный фармаколог»
"Электронный фармаколог" поможет сахалинским врачам в назначении лекарственных препаратов.
Сахалин.Инфо 04:14
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Гаджеты
Apple начала производить новые iPhone 11 в Индии
Производство новой модели iPhone 11 начала в Индии американская Apple, сообщила 24 июля The Economic Times.
ИА Красная Весна 16:15
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
Здоровье
Группы риска россиян начнут прививать от коронавируса в августе
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, заявил, что для групп риска вакцинация от коронавируса начнется уже в августе.
РИА ОмскПресс 15:35
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета вчера в 03:07
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
CT news вчера в 06:00
Политика
Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть».
Военное дело 08:24
Игры
Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии
Вчера Sony сообщила о дефиците дисков Ghost of Tsushima в Японии, а сегодня Famitsu опубликовал свежие чарты продаж в местной рознице.
Игромания.ру вчера в 09:21
Автоспорт
«Формула-1» отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде
Руководство чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» отменило гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде из-за пандемии, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1».
Аргументы и Факты 14:55