Политика
РИА НовостиПутин поздравил следователей с профессиональным праздником
Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
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Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» не выйдет в октябре 2020 года
Новый сезон сериала «Ходячие мертвецы» не выйдет в октябре 2020 года, сообщила на Comic-Con шоураннер проекта Анджела Канг.
Афиша Daily 19:22
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Общество
Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 21:08
Игры
Новая Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X и PC
Piter.tv вчера в 13:47
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 21:30
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости 08:34
Гаджеты
Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Весна 04:37
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Экономика
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 12:57
Киберспорт
Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2
В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.
Dota2.ru 19:53
Общество
Авиасообщение с тремя странами возобновит Россия в августе
На взаимной основе возобновляются полеты между Россией и Великобританией с 1 августа.
В Городе N 07:35
Космос
Ручка, которая пишет в космосе: придумано не NASA
Популярная механика 22 июля в 13:59
Политика
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов
Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, когда министр обороны Марк Эспер фактически принял решение о запрете флагов армии конфедератов на военных объектах.
Lenta.ru 20:59
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.
ТАСС 15:18
Кино
Сын Андрея Панина Александр получил первую роль в кино
Актуальные Новости 11:42
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Политика
Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, назвавшему обвинения в «геополитической капитуляции» «чепухой», пишет Московский комсомолец.
Аргументы и Факты 21:37
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Кино
Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
Evo-rus.com 06:22
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55