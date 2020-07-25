Политика
РИА НовостиПутин поздравил следователей с профессиональным праздником
Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
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Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 14:39
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение.
РБК вчера в 10:04
Авто
Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:40
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
Piter.tv 22 июля в 10:17
Политика
Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева
Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
Lenta.ru 00:09
Политика
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
В Чикаго демонтировали две статуи Христофора Колумба из-за протестов
Известия вчера в 20:08
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
ТАСС вчера в 16:18
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Технологии
WSJ сообщила о копировании компанией Amazon чужих технологий
Запуск некоторых продуктов Amazon разрушил бизнес ряда компаний, в которые корпорация инвестировала, пишет WSJ.
РБК вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной снимает Регину Литвинову и обнаженных моделей
Выяснилось, что теперь 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков снимает известную актрису Регину Литвинову и обнаженных моделей.
Территория новостей вчера в 10:59
Технологии
В Интернет выложили данные о 600 тыс. пользователях Avito и «Юлы»
В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
Долг.рф вчера в 02:43
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
CT news вчера в 21:21
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском вчера в 10:41
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53
Гаджеты
Apple может перенести презентацию новых iPhone в этом году
Чуть позже стартуют и продажи новинок. Однако, по информации источников, в этом году компания может перенести презентацию новых iPhone.
Ferra вчера в 07:36
Экономика
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 вчера в 12:57
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.
ТАСС вчера в 15:18
Авто
«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели
Моя Москва.онлайн вчера в 13:39
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 вчера в 03:57
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46