Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поздравил следователей с профессиональным праздником

Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
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Путин поздравил сотрудников органов следствия

RT на русском01:01

Путин напомнил следователям о нравственной основе работы

Lenta.ruвчера в 19:00

Путин напомнил следователям о нравственной основе работы

РБКвчера в 18:13

Путин: решения следователей должны быть грамотными и безукоризненными

Коммерсантъвчера в 18:48

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Известиявчера в 18:04

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

ТАССвчера в 17:26

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

РИА Новостивчера в 17:26
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Общество

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости 00:42
1,4K
Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
22
Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 14:39
1K
Путешествия

Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию

Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение.
РБК вчера в 10:04
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Авто

Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера

Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:40
Космос

Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите

Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
Piter.tv 22 июля в 10:17
6
Политика

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
Lenta.ru 00:09
24
Политика

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
40
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
5
Общество

В Чикаго демонтировали две статуи Христофора Колумба из-за протестов

Известия вчера в 20:08
5
Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Происшествия

В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик

ТАСС вчера в 16:18
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
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Технологии

WSJ сообщила о копировании компанией Amazon чужих технологий

Запуск некоторых продуктов Amazon разрушил бизнес ряда компаний, в которые корпорация инвестировала, пишет WSJ.
РБК вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной снимает Регину Литвинову и обнаженных моделей

Выяснилось, что теперь 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков снимает известную актрису Регину Литвинову и обнаженных моделей.
Территория новостей вчера в 10:59
9
Технологии

В Интернет выложили данные о 600 тыс. пользователях Avito и «Юлы»

В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
Долг.рф вчера в 02:43
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Единоборства

Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского

Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
CT news вчера в 21:21
Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
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Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском вчера в 10:41
1,1K
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Интерфакс вчера в 23:53
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Гаджеты

Apple может перенести презентацию новых iPhone в этом году

Чуть позже стартуют и продажи новинок. Однако, по информации источников, в этом году компания может перенести презентацию новых iPhone.
Ferra вчера в 07:36
Экономика

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 вчера в 12:57
24
Общество

ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.
ТАСС вчера в 15:18
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Авто

«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели

Моя Москва.онлайн вчера в 13:39
27
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
17
Гаджеты

Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров

Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 вчера в 03:57
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
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