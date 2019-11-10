Общество

RT на русскомRT на русскомПутин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

В воскресенье, 10 ноября, Владимир Путин поздравил личный состав МВД с профессиональным праздником. Также в Кремле начался концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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Президент поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Вести.Ru10:55

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Красная весна13:27

Владимир Путин поздравил правоохранителей с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил сотрудников правоохранительных органов с их профессиональным праздником

Эхо Москвы14:00

Видео: Путин поздравил с праздником сотрудников МВД

РЕН ТВ10:36

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

RT на русском09:16

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Ryazpressa.ru05:18
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