Общество
RT на русскомПутин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
В воскресенье, 10 ноября, Владимир Путин поздравил личный состав МВД с профессиональным праздником. Также в Кремле начался концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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Политика
В Боливии пройдут новые президентские выборы – Моралес
Боливия готовится к проведению новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Экономика сегодня 07:18
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия вчера в 09:39
Авто
Презентация нового Land Rover Discovery Sport в Волгограде
9 ноября 2019 года в Волгограде в Дилерском центре Jaguar Land Rover АРКОНТ состоялась презентация нового Land Rover Discovery Sport.
AvtoVolgograda.ru 00:44
Общество
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Капитал страны 12:52
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости 08 ноября в 11:20
Армия и оружие
США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
США хорошо знают преемника уничтоженного лидера террористической группировки ИГ* Абу-Бакра Аль-Багдади и будут за ним охотиться, заверил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 12:18
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Гаджеты
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Политическая Экспертиза 15:19
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 01:01
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Экономика
На доплату к пенсиям в Красноярском крае потратят 3,2 млрд рублей
3,2 млрд рублей планируется потратить в Красноярском крае в 2020 году на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, заявила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
REGNUM 07 ноября в 19:37
Политика
Трамп хочет побывать в Москве на Параде Победы 9 Мая
Южный Федеральный 08 ноября в 12:10
Авто
Kia опубликовала дизайнерские зарисовки новой Optima
Подробностей новые зарисовки не добавили: корейский производитель опубликовал ранние концептуальные эскизы «Оптимы», на которых будущий седан изображен без дверных ручек, с непропорциональным силуэтом, огромными дисками и нарочито спортивным кузовом.
Motor 14:22
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия 14:53
Здоровье
После операции – домой. Центр хирургии одного дня откроют в Барнауле
АМИТЕЛ вчера в 18:02
Армия и оружие
Министр обороны Украины: разведение сил у Петровского идет по плану
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств около Петровского в Донбассе проходит по плану, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 14:55
Футбол
«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи
Казанский репортер 05:38
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47