Политика
RT на русскомПутин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
В воскресенье, 10 ноября, Владимир Путин поздравил личный состав МВД с профессиональным праздником. Также в Кремле начался концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Происшествия
Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным
Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ
Московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:59
Футбол
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24.
Газета.Ru 09:00
Хоккей
Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча.
Газета.Ru 13:35
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Футбол
Гончаренко высказался о возвращении на поле Дзагоева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возвращение на поле полузащитника команды Алана Дзагоева.
Чемпионат 11:08
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM вчера в 13:20
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 13:30
Авто
Названы 5 ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Шоу-бизнес
Лолита несколько лет знала о любовнице мужа и выполняла все её капризы
Оказывается Лолита много лет знала о существовании любовницы и даже тратила на неё свои деньги.
Paparazzi.ru 08 ноября в 04:06
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Музыка
Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре
Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.
Weacom.ru 00:33
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Автоспорт
«Судейский беспредел» вынудит Квята стать новым Аленом Простом
Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
Версия.Инфо 10:04
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Авто
Дешевые Lada Vesta получат вариатор
Логично предположить, что новая «автоматическая» Vesta может стать настоящим хитом российского авторынка, поскольку в случае с LADA XRay Cross, получившей такую же трансмиссию летом этого года, более 60% заказов приходится именно на версию с двумя педалями.
Автоновости дня вчера в 06:48