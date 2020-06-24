Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поздравил россиян с 75-летием Победы

Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Владимир Путин
Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира - над войной, жизни - над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения.
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Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

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