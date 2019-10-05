Политика
RT на русскомПутин поздравил учителей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, высоко оценив их вклад в сохранение высоких позиций российской школы в мире.
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с чего всё началось
«Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всём пространстве нашей большой страны», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении главы государства.RT на русском03:32
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В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
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Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму
Происшествия
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«Первый канал» ввел новые правила голосования в шоу «Голос»
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Общество
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Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
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Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Происшествия
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В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
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Армия и оружие
Завершились летные испытания нового спутника «Глонасс-К»
Как пояснил Нестечук, комплексные летные испытания всей навигационной системы ГЛОНАСС с новым спутником должны завершиться в первом полугодии 2020 года.
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Общество
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В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Армия и оружие
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Происшествия
В Самарской области при пожаре погибли четыре человека
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
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Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями
42-летний американский актер Райан Рейнольдс в третий раз стал отцом. Его супруга Блейк Лайвли родила ребенка еще минувшим летом.