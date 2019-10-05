с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, высоко оценив их вклад в сохранение высоких позиций российской школы в мире.

Гаджеты Xiaomi Mi Band 5 получит полноценную поддержку NFC по всему миру Полноценную поддержку NFC (Near Field Communication), обеспечивающую беспроводную передачу данных малого радиуса действия, получит ожидаемый Xiaomi Mi Band 5. Об этом, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщают зарубежные профильные СМИ.

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Происшествия В Подмосковье убили 17-летнюю студентку Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.

Политика Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.

Общество Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Происшествия Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.

Политика Венгрия изымает выданные украинцам паспорта Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.