Политика
RT на русскомПутин поздравил учителей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, высоко оценив их вклад в сохранение высоких позиций российской школы в мире.
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с чего всё началось
«Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всём пространстве нашей большой страны», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении главы государства.RT на русском03:32
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Политика
Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.
Комсомольская правда 03:53
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
SpeedMe 03 октября в 01:59
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Газета.Ru 04:38
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Политика
Владимир Путин посетил крупный частный порт ОТЭКО в Тамани
Президент России Владимир Путин осмотрел портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО в Тамани.
Политическая Экспертиза вчера в 13:43
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru вчера в 08:51
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru 03 октября в 12:44
Происшествия
Катер врезался в берег в Иркутской области
Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Известия 00:20
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Lenta.ru 04:29
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Политика
Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
BFM.ru 02:09
Происшествия
72 человека отравились на свадьбе на Украине
Газета.Ru 03:21
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ 03 октября в 15:47
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Футбол
В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ
В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры.
Нева Спорт 00:25
Спорт
Илья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара
РИА Новости 03:51
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.
РБК вчера в 22:59
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета вчера в 17:50
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру вчера в 04:37
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
REGNUM 02:20
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 02 октября в 00:57