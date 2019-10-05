с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, высоко оценив их вклад в сохранение высоких позиций российской школы в мире.

Политика Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.

Армия и оружие Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.

Шоу-бизнес «Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.

Политика Владимир Путин посетил крупный частный порт ОТЭКО в Тамани Президент России Владимир Путин осмотрел портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО в Тамани.

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Технологии Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Происшествия Катер врезался в берег в Иркутской области Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Политика Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Происшествия В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева 5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.

Футбол В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры.

Политика Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Общество Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Политика Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".