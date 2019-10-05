с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, высоко оценив их вклад в сохранение высоких позиций российской школы в мире.

Здоровье В Башкирии оптимизируют 18 медучреждений О масштабной оптимизации, которая ожидает 18 медицинских учреждений, сообщило в пятницу, 4 октября, РБК со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан Максима Забелина.

Транспорт В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".

Наука Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.

Происшествия В Подмосковье убили 17-летнюю студентку Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев В Испании наркоторговцы спасли троих тонущих полицейских, оказавшихся за бортом во время погони.

Хоккей Хоккеист «Сибири» Мнацян скончался в возрасте 29 лет Беда началась во время предсезонного сбора ХК «Сибирь», за который выступал Мнацян, в августе 2018 года.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы «Зантак» Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвенной болезни желудка «Зантак», содержащий ранитидин.

Происшествия Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Политика Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера» Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.

Общество В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.

Армия и оружие Пользователи Сети назвали «бронешлюпкой» новый украинский катер Пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер проекта «Гюрза-М», созданный для военно-морского флота Украины.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.

Армия и оружие В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк после долгой паузы стала публиковать фото в Instagram Впервые за долгое время дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Футбол «Уфа» призвала отправить в отставку судью матча с «Ахматом» Уфимский клуб опубликовал в своем официальном Twitter нарезку видео, на которой запечатлены спорные, по мнению команды, моменты, в которые главный судья встречи должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды, но не назначил.

Экономика Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Футбол «Спартак» обретет тренера в понедельник Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".

Здоровье Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.