Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 апреля, поздравил верующих россиян с праздником Пасхи. Поздравление размещено на сайте Кремля.

Транспорт Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер). 4

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