Политика
ИзвестияПутин поздравил верующих с Пасхой
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 апреля, поздравил верующих россиян с праздником Пасхи. Поздравление размещено на сайте Кремля.
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Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Футбол
Мората о защитниках: «Играть против ван Дейка – как врезаться в гору. Кьеллини всегда уничтожает меня»
Форвард «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о лучших защитниках, против которых ему приходилось играть.
Sports.ru 08:19
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?
В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
Общество
В Башкирии озвучили новые данные о ситуации с коронавирусом
В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19.
Общественная электронная газета 06:25
Экономика
В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру вчера в 00:34
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России
Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин.
RT на русском 07:41
Общество
В России установили максимальные выплаты безработным
Постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ФАН 17 апреля в 09:37
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Общество
Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков опубликовал свое фото и поздравил подписчиков с праздником Пасхи.
РБК 06:35
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Общество
В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.
Gazeta.SPb 01:24
Армия и оружие
Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК 17 апреля в 12:41
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Политика
Историк рассказал, как нашли останки Гитлера
По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков.
РИА Новости вчера в 20:54
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
Автоновости дня 05:21
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Общество
58 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области
Оперштаб Тульской области сообщил в воскресенье, 19 апреля о 58 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Kursk.com 06:38
Общество
Западная промышленность начинает бегство из Китая
Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае.
Взгляд.ру 04:06
Общество
Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.
Взгляд.ру 07:15
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37