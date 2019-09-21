Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поздравил власти Армении с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
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«В поздравлениях глава России с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения», — говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
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