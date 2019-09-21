с чего всё началось

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Политика Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Футбол ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Армия и оружие Иран пригрозил сбивать беспилотники Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Армия и оружие Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Происшествия В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.

Политика Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Футбол Ребич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Шоу-бизнес Илья Резник назвал секрет востребованности Аллы Пугачевой Классические композиции остаются и по сей день актуальными во многом благодаря огромному таланту Пугачевой, отметил поэт.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Политика Трамп счел действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.

Политика Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.