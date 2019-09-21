Политика
RT на русскомПутин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
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с чего всё началось
«В поздравлениях глава России с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения», — говорится в сообщении на сайте Кремля.RT на русском04:39
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Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Политика
Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
Газета.Ru 05:14
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Известия 19 сентября в 03:32
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Происшествия
Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com вчера в 06:05
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии
Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
Известия вчера в 11:34
Политика
Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Футбол
Ребич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков
Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
Евро-футбол.ру 04:07
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Голландский музей засекретил место хранения крымского золота
Голландцы отказались сказать, где хранят скифское золото.
Газета.Ru 03:17
Происшествия
Радий Хабиров показал водителям-нарушителям жуткое видео
Радий Хабиров выложил в соцсетях жуткое видео.
UfaTime.ru 01:52
Шоу-бизнес
Илья Резник назвал секрет востребованности Аллы Пугачевой
Классические композиции остаются и по сей день актуальными во многом благодаря огромному таланту Пугачевой, отметил поэт.
OAnews 04:30
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Армия и оружие
Иран анонсировал морские учения с Россией и Китаем в Оманском заливе
Экономика сегодня 04:55
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33