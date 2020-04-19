Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с наступлением Пасхального воскресенья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства. Путин отметил, что вера "во всепобеждающую силу жизни" помогает выстоять во времена тяжелых испытаний.

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