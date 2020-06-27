Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников школ и вузов с окончанием учебы и пожелал, чтобы они никогда не переставали мечтать, сообщает РИА "Новости".

Общество Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов. 4

Общество Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.

Общество За сутки в России выявлено 6800 заболевших коронавирусом в 85 регионах За последние сутки в России выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 941 (28,5%). 315

Общество Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70% Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. 1,5K

Общество Кирилл Серебренников осужден на три года условно Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса". 2,3K

Авто С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.

Экономика Вкладчики изменили сберегательную тактику Как рассказал управляющий директор Абсолют-банка Антон Павлов: «У нас, наоборот, большим спросом пользуются именно вклады со срочностью 9–12 месяцев в рублях — в мае мы зафиксировали прирост портфеля депозитов против оттока в апреле». 14

Общество В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19 В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 361

Наука Обнаружены новые частицы у Солнца В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца. 22

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 3,7K

Экономика Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. 16

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. 591

Футбол Федун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака» Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому замглавы МВД Александру Горовому по поводу обвинений в хулиганстве фанатов футбольного клуба.

Общество Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса. 369

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 88