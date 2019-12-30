с чего всё началось

Владимир Путин 30 декабря направил поздравления с наступающим Новым годом мировым лидерам. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Общество Уходящий год стал самым теплым в России за 100 лет Среднегодовая температура в уходящем 2019 году побила рекорд и стала самой высокой с начала инструментальных метеонаблюдений в России в целом и в Москве в частности.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.

Происшествия Следователи назвали причины авиакатастрофы в Казахстане Причинами падения самолета Fokker-100 в Казахстане могли стать ошибка экипажа, а также техническая неисправность и работа навигационных служб, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Происшествия Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Общество На новых билетах РЖД разместили просьбу к пассажирам нижних полок Компания РЖД на новых электронных билетах разместила обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время, сообщает РИА Новости.

Происшествия Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.

Общество ФАС возбудила дело против Booking.com B.V Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

Шоу-бизнес После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Здоровье Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.

Общество Британские эксперты назвали самые востребованные профессии будущего Представители британского Королевского общества искусств рассказали, что в следующем десятилетии в Великобритании вырастет спрос на профессии, связанные с цифровыми технологиями и защитой окружающей среды.

Происшествия В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.