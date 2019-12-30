Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Владимир Путин 30 декабря направил поздравления с наступающим Новым годом мировым лидерам. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
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"В поздравлении президенту США Трампу Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов", - говорится в сообщении
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«Россия и США исторически несут особую ответственность»: Путин направил Трампу поздравление с Новым годом

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