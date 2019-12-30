Политика
ТВ ЦентрПутин поздравил мировых лидеров с Новым годом
Владимир Путин 30 декабря направил поздравления с наступающим Новым годом мировым лидерам. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
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с чего всё началось
"В поздравлении президенту США Трампу Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов", - говорится в сообщении.РИА Новости04:10
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Общество
Уходящий год стал самым теплым в России за 100 лет
Среднегодовая температура в уходящем 2019 году побила рекорд и стала самой высокой с начала инструментальных метеонаблюдений в России в целом и в Москве в частности.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Происшествия
Следователи назвали причины авиакатастрофы в Казахстане
Причинами падения самолета Fokker-100 в Казахстане могли стать ошибка экипажа, а также техническая неисправность и работа навигационных служб, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы
Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Общество
На новых билетах РЖД разместили просьбу к пассажирам нижних полок
Компания РЖД на новых электронных билетах разместила обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Экономика
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Происшествия
В Свердловской области женщина с ножом напала на посетителя бара
В свердловском Краснотурьинске 29 декабря в баре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого посетитель бара получил ножевые ранения и был госпитализирован.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 65,2514 рубля.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Шоу-бизнес
После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками
Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Здоровье
Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации
Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
Общество
Британские эксперты назвали самые востребованные профессии будущего
Представители британского Королевского общества искусств рассказали, что в следующем десятилетии в Великобритании вырастет спрос на профессии, связанные с цифровыми технологиями и защитой окружающей среды.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Экономика
Опубликован точный размер пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей.
Политика
Лавров назвал условие начала политического диалога в Ливии
Политический диалог в Ливии может начаться только после остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Общество
Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год
Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.